КПРФ подготовила идеи по изменению избирательной системы, заявил Зюганов

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия готова представить президенту РФ Владимиру Путину свои предложения по изменению избирательной системы страны, одно из них может коснуться порядка работы избиркомов.

"На мой взгляд, ее (избирательную систему) нужно срочно ремонтировать. Кстати, когда с президентом беседовали (в сентябре), он сказал, что совершенно согласен, в конце ноября соберёмся и обсудим. Мы подготовили целый пакет предложений", - заявил Зюганов в эфире телеканала "Россия 24"

По его словам, одно из изменений может касаться порядка формирования избирательных комиссий.

"В Думе несколько фракций, давайте создадим условия, чтобы они нормально вели диалог, у нас есть возможность отрегулировать (работу) избирательных комиссий: если от "Единой России" председатель, то три зама от партий, представленных в парламенте", - добавил лидер КПРФ.

В сентябре состоялась встреча Путина с Зюгановым, в ходе которой глава государства заявил, что политическая система - живой организм, нужно смотреть, как инструменты работают и что можно откорректировать, чтобы сделать систему эффективнее, предложив обсудить идеи коммунистов по изменению избирательного законодательства.