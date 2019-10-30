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РИА Новости

КПРФ подготовила идеи по изменению избирательной системы, заявил Зюганов

16:08 30.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия готова представить президенту РФ Владимиру Путину свои предложения по изменению избирательной системы страны, одно из них может коснуться порядка работы избиркомов.
"На мой взгляд, ее (избирательную систему) нужно срочно ремонтировать. Кстати, когда с президентом беседовали (в сентябре), он сказал, что совершенно согласен, в конце ноября соберёмся и обсудим. Мы подготовили целый пакет предложений", - заявил Зюганов в эфире телеканала "Россия 24".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
2 октября, 21:17РИА Новости
Памфилова рассказала, когда изменится избирательная система
По его словам, одно из изменений может касаться порядка формирования избирательных комиссий.
"В Думе несколько фракций, давайте создадим условия, чтобы они нормально вели диалог, у нас есть возможность отрегулировать (работу) избирательных комиссий: если от "Единой России" председатель, то три зама от партий, представленных в парламенте", - добавил лидер КПРФ.
В сентябре состоялась встреча Путина с Зюгановым, в ходе которой глава государства заявил, что политическая система - живой организм, нужно смотреть, как инструменты работают и что можно откорректировать, чтобы сделать систему эффективнее, предложив обсудить идеи коммунистов по изменению избирательного законодательства.
Ранее Путин заявлял о необходимости обдумать возможности совершенствования муниципального фильтра на губернаторских выборах. Он отмечал, что опыт выборов в ряде регионов показывает, что фильтры не являются строгим ограничением волеизъявления граждан. О необходимости корректировать муниципальный фильтр говорила и глава ЦИК Элла Памфилова, по словам которой, это ограничение мешает развитию конкуренции на выборах.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
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Памфилова призвала к оздоровлению избирательной системы в Петербурге
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КПРФГеннадий ЗюгановВладимир ПутинРоссияПолитика
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