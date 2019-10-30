Пушков оценил слова Зеленского о мире в Донбассе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

По мнению парламентария, эти условия на самом деле — "сумма банальностей и благих пожеланий", имеющих мало общего с реальной ситуацией.

"Хорошо, что Зеленский нацелен на мир. Но вместо общих слов намного важнее узнать, что и как намерен делать Киев для достижения мира", — написал сенатор в твиттере.