Пушков оценил слова Зеленского о мире в Донбассе

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
По мнению парламентария, эти условия на самом деле — "сумма банальностей и благих пожеланий", имеющих мало общего с реальной ситуацией.
"Хорошо, что Зеленский нацелен на мир. Но вместо общих слов намного важнее узнать, что и как намерен делать Киев для достижения мира", — написал сенатор в твиттере.
Ранее Зеленский выразил уверенность, что прекращения огня удастся добиться в ближайшее время. Кроме того, добавил он, обществу необходимо достичь консенсуса в вопросе будущего Донбасса: единого решения никогда не будет, но нужен вариант, который поддержит большинство.
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