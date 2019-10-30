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РИА Новости

Пушков оценил слова Зеленского о мире в Донбассе

15:28 30.10.2019 (обновлено: 16:02 30.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
По мнению парламентария, эти условия на самом деле — "сумма банальностей и благих пожеланий", имеющих мало общего с реальной ситуацией.
"Хорошо, что Зеленский нацелен на мир. Но вместо общих слов намного важнее узнать, что и как намерен делать Киев для достижения мира", — написал сенатор в твиттере.
Ранее Зеленский выразил уверенность, что прекращения огня удастся добиться в ближайшее время. Кроме того, добавил он, обществу необходимо достичь консенсуса в вопросе будущего Донбасса: единого решения никогда не будет, но нужен вариант, который поддержит большинство.
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Ситуация на УкраинеДонбассАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВ мире
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