Соглашение о Brexit угрожает целостности Великобритании, считают эксперты

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Новое соглашение о Brexit лучше для ЕС и хуже для Великобритании, и ведет к развалу страны, считают эксперты.

"То соглашение, которое подписал Борис Джонсон, оно, пожалуй, хуже, чем соглашение, которого добилась Тереза Мэй. Потому что проблема ирландской границы, она же, в общем-то, нерешаемая… Если в соглашении, которое подписала Тереза Мэй, проблема ирландской границы решалась через длительное нахождение всей страны в таможенном союзе ЕС и отсутствии собственной торговой политики, то Джонсон пошел на то, на что консервативная юнионистская партия идти не должна", - сказала руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, "перенос таможенной границы в Ирландское море и согласие на то, что Северная Ирландия окажется, фактически, в правовом регулировании ЕС, означает не победу Джонсона, скорее, Европейский союз продавил то, что хотел продавить".

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил 28 октября, что ЕС согласился отложить Brexit 31 января 2020 года по просьбе Великобритании, которая так и не ратифицировала договор об условиях Brexit.

По новому соглашению о Brexit, Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".

Предыдущий вариант сделки, который был согласован Евросоюзом и правительством Британии почти год назад, был трижды отклонён парламентом Соединенного Королевства, поскольку власти страны не устраивал механизм так называемой поддержки границы между Ирландией (страной ЕС) и Северной Ирландией (частью Великобритании), которые находятся на одном острове.

По мнению первого заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игоря Ковалева, сложно сказать, что действующий британский премьер Борис Джонсон достиг чего-то существенного и проявил себя как выдающийся политический деятель. Он подчеркнул, что это не соглашение Джонсона, поскольку документ, который подписала Мэй, не изменился ни на слово.

" Единственное, они внесли изменения, но они внесли изменения в политическую резолюцию к этому соглашению. Причем изменения не в пользу Британии. То есть, фактически эти изменения и проведение морской границы по Ирландскому морю – это начало развала Соединенного Королевства. Они фактически уже отдают Северную Ирландию, они готовы пожертвовать Северной Ирландией, чтобы сохранить суверенитет над остальной частью. Но это очень опасно", - сказал Ковалев.

Бабынина в свою очередь отметила, что Великобритания даже через три года после голосования по Brexit остается расколотой. Говоря о результатах выборов в Европарламент, она отметила, что "если посмотреть результаты голосования, то баланс между теми, кто за выход, и теми, кто против выхода, практически сохранился".