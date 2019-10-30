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РИА Новости

НАТО приветствовала усилия сторон по разведению сил в Донбассе

15:23 30.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. НАТО приветствует усилия сторон по разведению сил в Донбассе, заявил в среду генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами в районе Золотого начался днем во вторник. Киев заявил, что оно займет 3 дня.
Разведение сил в Донбассе
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"Мы приветствуем все усилия, которые направлены на мирное урегулирование конфликта, на разведение сил. Мы стремимся к мирному, дипломатическому решению этого конфликта на востоке Украины", - заявил Столтенберг в ходе брифинга, комментируя разведение сил в районе Золотого.
Он сказал, что НАТО видит прогресс, который был достигнут ранее в станице Луганской, надеется, что такому примеру последуют и в дальнейшем. Генсек отметил, что сторонам еще надо многое предпринять, потому что режим прекращения огня в Донбассе нарушается.
"Мы приветствуем новые инициативы, новую динамику, которую начал президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский, направленную на мирное урегулирование конфликта и мы поддерживаем эти усилия", - добавил Столтенберг.
Отвод сил в Золотом в Донбассе
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