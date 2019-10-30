НАТО приветствовала усилия сторон по разведению сил в Донбассе

Процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами в районе Золотого начался днем во вторник. Киев заявил, что оно займет 3 дня.

"Мы приветствуем все усилия, которые направлены на мирное урегулирование конфликта, на разведение сил. Мы стремимся к мирному, дипломатическому решению этого конфликта на востоке Украины", - заявил Столтенберг в ходе брифинга, комментируя разведение сил в районе Золотого.

Он сказал, что НАТО видит прогресс, который был достигнут ранее в станице Луганской, надеется, что такому примеру последуют и в дальнейшем. Генсек отметил, что сторонам еще надо многое предпринять, потому что режим прекращения огня в Донбассе нарушается.