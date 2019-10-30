МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров до 12 578 рублей на 2020 год, что на 463 рублей больше, чем в 2019 году, решение было принято на заседании парламента в среду.

"Проект закона города Москвы "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год" принят в первом и окончательном чтении", - сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Как отметил замруководителя департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов, в 2019 году социальную доплату к пенсии получает 2,077 миллиона московских пенсионеров.

"Вашему вниманию проект закона города Москвы, который предусматривает на 2020 год установление величины прожиточного минимума пенсионеров в размере 12 578 рублей, что превышает установленный на текущий год на 463 рубля или на 3,7%", - сообщил Филиппов.

По его словам в 2020 году количество пенсионеров, получающих региональную доплату, увеличится с 63 тысяч до 75 тысяч пенсионеров.

Филиппов пояснил, что если у пенсионера регистрация в Москве и на присоединенной территории не менее 10 лет, то доплата устанавливается исходя из величины городского социального стандарта, которая сейчас составляет 19,5 тысяч рублей. Если пенсионер зарегистрирован в Москве или на территории Новой Москвы менее 10 лет, то доплата устанавливается по общему правилу, исходя из величины московского прожиточного минимума - до 12 578 рублей.

"В соответствии с новой федеральной методикой с 2020 года величина прожиточного минимума насчитывается с учетом прогнозной величины прожиточного минимума в целом по РФ. Эта методика определена министерством экономического развития РФ для всей страны в сумме – 9 311 рублей", - пояснил Филиппов .

Ранее Сергей Собянин постановил с 1 сентября 2019 года увеличить величину городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров – с 17,5 тысяч до 19,5 тысяч рублей.

Согласно законодательству РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.