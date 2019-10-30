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РИА Новости

Комитет Госдумы вернет авторам законопроект о пропаганде наркотиков

15:05 30.10.2019 (обновлено: 16:16 30.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Законопроект "Справедливой России" внесен в Госдуму без соблюдения всех требований, в частности, в пакете документов отсутствуют отзывы кабмина и Верховного суда, комитет по госстроительству и законодательству будет вынужден вернуть проект закона его авторам, заявил РИА Новости глава думского комитета Павел Крашенинников.
Депутаты от фракции "Справедливая Россия" в среду внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно законопроекту, пропаганда и реклама наркотиков может грозить лишением свободы на срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета, – до семи лет.
"Они (законопроект фактически) не внесли, потому что нет отзывов. Законопроект считается невнесенным. Второе - они внесли (поправки в УК) вместе с КоАПом (одним законопроектом), это тоже запрещено", - сказал Крашенинников.
На вопрос, вернёт ли комитет законопроект его авторам, глава профильного комитета ответил утвердительно.
"Конечно, мы не можем по-другому", - сказал он.
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По его мнению, внесение этого законопроекта — пиар-ход. Он отметил, что авторы прекрасно знают, как необходимо вносить законопроекты. Поэтому, считает Крашенинников, это было сделано для привлечения внимания. Что касается самой идеи, предлагаемой законопроектом, то меры, предлагаемые эсерами, обсуждать преждевременно, считает глава думского комитета.
Зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, комментируя законопроект, назвал инициативу попыткой "не быть, а слыть".
"Так бывает, когда для депутатов важнее хайп, нежели суть. Коллеги отлично знают, что поправки в УК РФ вносятся только при наличии отзывов Верховного суда и правительства", - написал депутат в твиттере.
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Павел КрашенинниковСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Это же они решали Гуфу войну объявить? Хлеб его отобрать? Да сейчас 99,9 % реперов на 5-ку загремит )
30 октября, 15:55
DesolateD Varg Egregor
560000
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