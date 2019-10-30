Эрдоган заявил, что его визит в США под вопросом

На прошлой неделе президент Турции подтвердил свое намерение посетить США с визитом 13 ноября по приглашению президента Дональда Трампа.

"На данный момент я еще не принял решения. (Визит) под вопросом", - ответил Эрдоган на вопрос о том, состоится ли его визит в США 13 ноября.