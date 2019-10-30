Жителя Чувашии будут судить за убийство и расчленение знакомого

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Житель Новочебоксарска предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого, тело которого он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры, сообщает прокуратура Чувашии.

По версии следствия, мужчина утром 8 июня поссорился с приятелем, избил его, а затем нанес удары ножом в шею, спину и голову. Потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело при помощи ножовки, сложил части трупа в мешки и выбросил в мусорные контейнеры на территории Новочебоксарска.

"В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Материалы уголовного дела направлены в Новочебоксарский городской суд", - говорится в сообщении ведомства.