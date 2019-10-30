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РИА Новости

Кузнецова прокомментировала предложение отменить домашние задания

14:45 30.10.2019 (обновлено: 14:51 30.10.2019)
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© РИА Новости / Артем ЖитеневМама помогает ребенку делать домашнее задание
Мама помогает ребенку делать домашнее задание
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Задача школьного образования – не перегибать палку с нагрузкой детей, но в то же время не позволять ученикам лениться, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя заявление белгородского губернатора Евгения Савченко о том, что необходимо уходить от практики домашних заданий.
Ранее Савченко на своей странице "ВКонтакте" назвал школьные домашние задания "плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя". Губернатор предложил делать все домашние задания в учебном заведении, как это реализовано в школах полного дня. Он отметил, что поручил департаменту образования пересмотреть этот вопрос и внести кардинальные изменения в систему.
"Самое главное, чтобы все служило на пользу ребенку. Лениться тоже нельзя позволять. Возможность отлынивать или не исполнять, или не закреплять какие-то знания совершенно не служит защите наших детей. Поэтому пройти по этой золотой середине – вот это задача, задача нашей школы, современного образования наших детей. Ну и наша, родительская, - быть рядом, помогать, поддерживать. И конечно, нельзя перегибать палку ни в одну, ни в другой сторону", - сказала Кузнецова журналистам после пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Детский омбудсмен также заявила, что если Белгородская область действительно уйдет от практики домашних заданий, то этот опыт надо будет проанализировать.
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17 октября, 10:48РИА Новости
СМИ: на Сахалине школьницу избили за напоминание о домашнем задании
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнна КузнецоваЕвгений СавченкоРоссияОбщество
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