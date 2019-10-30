Суд продлил срок заключения обвиняемым по делу теракта в метро Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в Петербурге продлил срок заключения под стражей на три месяца 11 обвиняемым в организации теракта в петербургском метро в апреле 2017 года, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд полагая, что подсудимые могут скрыться и заниматься противоправной деятельностью, определил меру пресечения, подлив срок содержания под стражей обвиняемых на 3 месяца до 12 февраля 2020 года", - говорится в определении суда.

Срок содержания под стражей обвиняемых заканчивался 12 ноября 2019 года, поэтому сторона гособвинения подала ходатайство о продлении меры пресечения.

"Прошу продлить срок содержания под стражей, так как обстоятельства не изменились, заболеваний, препятствующих этому нет, а вопрос продления срока - это вопрос обеспечения дальнейшего судопроизводства", - заявила гособвинитель Надежда Тихонова.

Как ранее сообщалось, судебное следствие по делу завершено и суд должен был приступить к прениям сторон. Из-за болезни одного из адвокатов подсудимых следующее заседание назначено на 14 ноября, когда должны начаться судебные прения.

Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена. Тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.