Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T14:14Z
https://ria.ru/20191030/1560394658.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152101/95/1521019519_0:50:3015:1746_1036x0_80_0_0_6e61f136d9b043bc75663383a9320a37.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Власти Ленобласти скорректировали стратегию развития региона до 2030 года

14:14 30.10.2019
276
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Санкт-Петербург. На переднем плане Стадион "Петровский"
Вид на Санкт-Петербург. На переднем плане Стадион Петровский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области, основываясь на национальных проектах РФ, определили восемь направлений обновленной Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Он отметил, что стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года утверждена областным законом в августе 2016 года и предполагает три этапа реализации. В 2018 году завершился первый этап (2016-2018 годы), на основании результатов которого проводилась актуализация стратегии.
Об актуальных задачах и новых подходах в стратегическом планировании на будущие года говорили на открытом обсуждении в рамках Общероссийского Форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России": национальные цели и эффекты для территорий" в Санкт-Петербурге на этой неделе.
Один из актуальных вопросов для регионов при разработке стратегии стала увязка "документа будущего" с задачами, поставленными "майским" указом. В Ленинградской области системные вызовы рассмотрели через призму национальных проектов — это позволило сформулировать восемь приоритетных направлений развития в обновленной Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Вчера, 11:02Ленинградская область
Дрозденко рассказал как цифровые технологии помогают управлять регионом
"Это демография и здравоохранение, где ключевые задачи — повышение рождаемости и сокращение смертности населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Развитие физкультуры и массового спорта, наращивание несырьевого неэнергетического экспорта, обеспечение стабильных темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, повышение качества транспортного обслуживания населения, формирование комфортной среды и развитие туризма", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, в составе каждого приоритетного направления сформулированы ключевые решения, цели, конкретные действия.
"Значительное внимание в проекте обновленной стратегии уделено пространственному развитию – такой подход позволяет спроецировать реализацию приоритетов региона на конкретные территории и сократить дисбаланс в их развитии", - отметили в пресс-службе.
Основными инструментами для реализации стратегии станут грамотная инвестиционная политика, новые технологии и цифровая трансформация госуправления.
010001
Обсудить 0
Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Врач кабинета МРТ
Врач назвала первые признаки инсульта
Операция по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере
Назван средний возраст, в котором у россиян диагностируют онкозаболевания
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта
В Иванове проходит первый Международный форум волонтеров-медиков
Симуляция плана лучевого лечения
Программа "Онконастороженность с МЕДСИ" поможет в раннем выявлении рака
Коридор в больнице
Эксперт объяснила рост смертности от онкологии в России
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Пожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе
Американские ученые назвали четыре главные цели человеческой жизни
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Монеты разных стран
Американка придумала необычный способ отомстить мужу за измену
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 2 февраля 2017
Плохо влияют на Трампа. Перед встречей Путина и Орбана разразился скандал
Мясо
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Elena Salvai. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2019
Погода в кадре: лучшие фото конкурса Weather Photographer of the Year
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния