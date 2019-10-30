Власти Ленобласти скорректировали стратегию развития региона до 2030 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт - РИА Новости. Власти Ленинградской области, основываясь на национальных проектах РФ, определили восемь направлений обновленной Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Он отметил, что стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года утверждена областным законом в августе 2016 года и предполагает три этапа реализации. В 2018 году завершился первый этап (2016-2018 годы), на основании результатов которого проводилась актуализация стратегии.

Об актуальных задачах и новых подходах в стратегическом планировании на будущие года говорили на открытом обсуждении в рамках Общероссийского Форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России": национальные цели и эффекты для территорий" в Санкт-Петербурге на этой неделе.

Один из актуальных вопросов для регионов при разработке стратегии стала увязка "документа будущего" с задачами, поставленными "майским" указом. В Ленинградской области системные вызовы рассмотрели через призму национальных проектов — это позволило сформулировать восемь приоритетных направлений развития в обновленной Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

"Это демография и здравоохранение, где ключевые задачи — повышение рождаемости и сокращение смертности населения от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Развитие физкультуры и массового спорта, наращивание несырьевого неэнергетического экспорта, обеспечение стабильных темпов роста производства сельскохозяйственной продукции, повышение качества транспортного обслуживания населения, формирование комфортной среды и развитие туризма", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, в составе каждого приоритетного направления сформулированы ключевые решения, цели, конкретные действия.

"Значительное внимание в проекте обновленной стратегии уделено пространственному развитию – такой подход позволяет спроецировать реализацию приоритетов региона на конкретные территории и сократить дисбаланс в их развитии", - отметили в пресс-службе.