RT ответил Навальному роликом "Нас никто не смотрит"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. RT видеороликом ответил Алексею Навальному, заявившему, что телеканал "никто не смотрит".

В видео упоминается основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс и сербский режиссер Эмир Кустурица, которые не раз говорили, что смотрят RT. Еще один из героев ролика – американский тележурналист Ларри Кинг, который тоже "никогда не смотрит" RT, потому что "сам работает на RT".

"Это Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, он живет в Америке и никогда не смотрит RT… А это Эмир Кустурица, знаменитый режиссер, он живет в Сербии и тоже никогда не смотрит RT", — иронизируют авторы видео.

В материале также упоминаются "желтые жилеты", развернувшие плакат с поддержкой RT на одной из акции во Франции.

В октябре Навальный отреагировал на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и прямой трансляции на канале "Навальный LIVE". В частности, он использовал такие слова, как "чучундрики", "свинобомжи" и "свинобомж-шоу".