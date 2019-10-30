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РИА Новости

RT ответил Навальному роликом "Нас никто не смотрит"

13:44 30.10.2019
5758
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. RT видеороликом ответил Алексею Навальному, заявившему, что телеканал "никто не смотрит".
В видео упоминается основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс и сербский режиссер Эмир Кустурица, которые не раз говорили, что смотрят RT. Еще один из героев ролика – американский тележурналист Ларри Кинг, который тоже "никогда не смотрит" RT, потому что "сам работает на RT".

"Это Роджер Уотерс, основатель группы Pink Floyd, он живет в Америке и никогда не смотрит RT… А это Эмир Кустурица, знаменитый режиссер, он живет в Сербии и тоже никогда не смотрит RT", — иронизируют авторы видео.

В материале также упоминаются "желтые жилеты", развернувшие плакат с поддержкой RT на одной из акции во Франции.
В октябре Навальный отреагировал на публикацию в Twitter, где сравнивалось количество просмотров прямого эфира RT о митинге в Москве 29 сентября и прямой трансляции на канале "Навальный LIVE". В частности, он использовал такие слова, как "чучундрики", "свинобомжи" и "свинобомж-шоу".
В ответ главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что такие выражения используют те, кто "неудержимо стареет,а все еще хочет нравиться молоденьким".
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3 октября, 14:40Радио Sputnik
Симоньян ответила Навальному на высказывание про "чучундриков"
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Уотерс РоджерRT Franceтелеканал RTЭмир КустурицаАлексей НавальныйОбщество
Популярные комментарии
Кировскийлеспродавальный - агент Госдепа. И этим все сказано.
30 октября, 15:02
MYMake Yellowstone Great Again
37100014
Много чести ему вообще отвечать!
30 октября, 14:51
Von Stirliz
37000112
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