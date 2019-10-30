Кузнецова призвала ввести телефон для сообщений об опасных детских объектах

"В этом году Совет отцов при уполномоченном по правам ребёнка, "Молодежка ОНФ" совместно с МЧС продолжат работу по реализации акции "Безопасность детства". Мне очень хотелось бы, чтобы мы расширили формат взаимодействия и в субъектах РФ обязательно, во-первых, определили телефон или единый контакт - пусть их будет два, не надо много - по которому необходимо сообщать об опасных объектах детской инфраструктуры: ледяные горки, неогороженные объекты, неохраняемые здания, с которых дети могут упасть, и так далее", - сказала Кузнецова на пресс-конференции.