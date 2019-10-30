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РИА Новости

Кузнецова призвала ввести телефон для сообщений об опасных детских объектах

13:35 30.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила в рамках зимнего периода акции "Безопасность детства" ввести в российских регионах контакты, по которым можно будет сообщать об опасных для детей объектах.
"В этом году Совет отцов при уполномоченном по правам ребёнка, "Молодежка ОНФ" совместно с МЧС продолжат работу по реализации акции "Безопасность детства". Мне очень хотелось бы, чтобы мы расширили формат взаимодействия и в субъектах РФ обязательно, во-первых, определили телефон или единый контакт - пусть их будет два, не надо много - по которому необходимо сообщать об опасных объектах детской инфраструктуры: ледяные горки, неогороженные объекты, неохраняемые здания, с которых дети могут упасть, и так далее", - сказала Кузнецова на пресс-конференции.
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Она добавила, что в каждом субъекте РФ необходимо отдельно определить, что это будут за контакты.
Ранее детский омбудсмен рассказала, что зимний период акции "Безопасность детства" запускается с 1 ноября.
Как сообщается на сайте института уполномоченных по правам ребёнка, всероссийская акция "Безопасность детства" направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Для этого при детских омбудсменах в субъектах РФ создаются рабочие группы, в которые приглашаются активисты родительского сообщества, команд "Молодёжки ОНФ", а также члены общественных советов при региональных уполномоченных по правам ребёнка. Рабочие группы проводят мониторинг безопасности мест отдыха детей и семей с детьми – дворов, парков, скверов, пляжей, детских площадок, в том числе в ТРЦ, и прилегающих территорий.
Пресс-конференция "Безопасность детей в осенне-зимний период" проходит в среду в МИА "Россия сегодня".
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