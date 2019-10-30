Большинство украинцев выступили против отмены моратория на продажу земли

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более половины жителей Украины не поддерживают отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, и почти 70% против предоставления иностранцам права на покупку земель, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. В свою очередь президент страны Владимир Зеленский заверил, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании.

"Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, одновременно 31% – поддерживают. Среди последних почти половина – владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно", - говорится в тексте опроса, опубликованном в среду на сайте "Рейтинга".

В то же время, большинство жителей Украины (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. "Лишь 7% за то, чтобы это (предоставление разрешения иностранцам покупать землю – ред.) было в ближайшее время, 4% - через год, 8% – через несколько лет. Даже среди тех, кто поддерживает введение рынка земли – половина против продажи ее иностранцам", - добавили в тексте опроса. Остальные не определились с ответом, либо отказались отвечать.

Опрос проводился с 24 по 27 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.