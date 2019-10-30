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РИА Новости

Большинство украинцев выступили против отмены моратория на продажу земли

12:55 30.10.2019
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© РИА Новости / Павел Пахоменко / Перейти в фотобанкВспаханное поле на Украине
Вспаханное поле на Украине
© РИА Новости / Павел Пахоменко
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Вспаханное поле на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более половины жителей Украины не поддерживают отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, и почти 70% против предоставления иностранцам права на покупку земель, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. В свою очередь президент страны Владимир Зеленский заверил, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании.
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"Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, одновременно 31% – поддерживают. Среди последних почти половина – владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно", - говорится в тексте опроса, опубликованном в среду на сайте "Рейтинга".
В то же время, большинство жителей Украины (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. "Лишь 7% за то, чтобы это (предоставление разрешения иностранцам покупать землю – ред.) было в ближайшее время, 4% - через год, 8% – через несколько лет. Даже среди тех, кто поддерживает введение рынка земли – половина против продажи ее иностранцам", - добавили в тексте опроса. Остальные не определились с ответом, либо отказались отвечать.
Опрос проводился с 24 по 27 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
В середине октября социологическая служба центра Разумкова опубликовала результаты опроса, согласно которым почти 60% жителей Украины считают, что вопрос снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель нужно выносить на референдум. При этом, если бы подобный референдум состоялся, то абсолютное большинство проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (57,2% всех опрошенных или 64,4% тех, кто принял бы участие в референдуме).
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