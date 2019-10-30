Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает, что на пути к успешному прекращению войны и господству мира необходимо пройти три главных этапа, неотъемлемых и последовательных. Первый этап – это завершение горячей стадии и прекращение огня… Второй неотъемлемый этап – это примирение людей… И третий неотъемлемый этап – это безопасная реинтеграция, не на бумаге, а реальная", - заявил Зеленский в среду в ходе форума на тему единства, который транслировал телеканал "Наш".

Он выразил уверенность, что прекращения огня удастся добиться в ближайшее время. Также Зеленский сказал, что обществу необходимо найти консенсус в вопросе будущего Донбасса, поскольку единого решения никогда не будет, но нужен вариант, который поддержит большинство.

Президент также сказал, что после пяти лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. По словам Зеленского, стратегия должна включать четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства имплементировать ее в жизнь. Зеленский также сказал, что стратегия будет представлена обществу для широкого обсуждения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.