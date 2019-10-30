Генконсульство Израиля в Петербурге прервало работу из-за нехватки денег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге в среду объявило о приостановке работы в связи с разногласиями с министерством финансов страны, сообщает ведомство.

"В связи с решением министерства финансов Израиля в одностороннем порядке изменить договоренности и процедуру финансирования, которая существовала на протяжении нескольких десятилетий и была согласована и подписана генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления. Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство", - говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Facebook

Как отмечает генконсульство, решение израильского минфина "не оставляет другого выбора". "Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен в ближайшее время", - информирует ведомство.