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РИА Новости

Генконсульство Израиля в Петербурге прервало работу из-за нехватки денег

12:41 30.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПорт на Неве в Санкт-Петербурге
Порт на Неве в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Порт на Неве в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге в среду объявило о приостановке работы в связи с разногласиями с министерством финансов страны, сообщает ведомство.
"В связи с решением министерства финансов Израиля в одностороннем порядке изменить договоренности и процедуру финансирования, которая существовала на протяжении нескольких десятилетий и была согласована и подписана генеральным директором министерства финансов 21 июля 2019 года, мы вынуждены закрыть дипломатическое представительство с 30 октября и до дальнейшего уведомления. Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство", - говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Facebook.
Как отмечает генконсульство, решение израильского минфина "не оставляет другого выбора". "Мы надеемся, что этот кризис будет разрешен в ближайшее время", - информирует ведомство.
Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. В среду о забастовке объявило посольство Израиля в Москве. Также сообщалось, что посольство Израиля на Украине приостановило работу дипломатической миссии.
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Вчера, 11:29РИА Новости
Посольство Израиля в России приостановило работу
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