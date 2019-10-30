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РИА Новости
Ивановская область

В Ивановской области ввели новые меры поддержки медиков

12:39 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ИВАНОВО, 30 окт – РИА Новости. В Ивановской области введены три новые меры поддержки медицинских работников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Новые меры поддержки введены по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Специалисты имеют право выбора, какой именно льготой им выгоднее воспользоваться. Особое внимание – молодым специалистам: в этом году на их поддержку из областного бюджета выделено 6,5 миллиона рублей", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что молодые врачи дефицитных специальностей в возрасте до 35 лет при трудоустройстве в текущем году в государственные учреждения здравоохранения могут получить подъемные в размере 100 тысяч рублей. В текущем году предусмотрены 20 выплат.
В Ивановской области врачам также предоставляется оплата первоначального взноса (или его части) по ипотечным жилищным кредитам. Размер единовременной социальной выплаты на эти цели составляет 225 тысяч рублей. На эту меру поддержки могут претендовать доктора "дефицитных" специальностей в возрасте до 40 лет, устроившиеся в учреждения здравоохранения региона в текущем году.
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Кроме того, участниками госпрограмм "Земский доктор" и "Земский фельдшер" могут стать врачи и фельдшеры дефицитных специальностей в возрасте до 50 лет, работающие в сельских населенных пунктах, поселках и городах с населением до 50 тысяч человек. Размер единовременной выплаты составляет один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров ФАПов и скорой медицинской помощи.
В департаменте здравоохранения Ивановской области работает "горячая линия" по вопросам получения льгот.
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Ивановская областьСтанислав Воскресенский
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