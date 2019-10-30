Российский спутник "МиР" превысил расчетный срок службы в шесть раз

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский малый спутник, названный в честь академика РАН Михаила Решетнева, завершил свою работу на околоземной орбите, он функционировал шесть лет вместо расчетного одного года, сообщила компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие "Роскосмоса").

На аппарате была установлена фотокамера для испытания новой технологии дистанционного зондирования Земли, с нее были получены более 500 снимков. Также на спутнике были испытаны образцы новых приборов, которые можно применять на различных аппаратах. Среди них: высокочувствительные датчики системы ориентации, контурные тепловые трубы и компактный навигационный приемник для определения параметров орбиты малого спутника с помощью систем ГЛОНАСС и GPS.