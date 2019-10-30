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РИА Новости
РИА Наука

Российский спутник "МиР" превысил расчетный срок службы в шесть раз

12:36 30.10.2019
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский малый спутник, названный в честь академика РАН Михаила Решетнева, завершил свою работу на околоземной орбите, он функционировал шесть лет вместо расчетного одного года, сообщила компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие "Роскосмоса").
"В шесть раз дольше расчетного срока отработал на орбите малый космический аппарат "МиР", созданный компанией ИСС. Он был запущен в 2012 году, и лишь недавно его решено было вывести из состава российской орбитальной группировки", - говорится в видео телеканала "Развитие" ИСС, размещенном в YouTube.
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Отмечается, что спутник предназначался для проведения около 20 научно-технологических экспериментов.
На аппарате была установлена фотокамера для испытания новой технологии дистанционного зондирования Земли, с нее были получены более 500 снимков. Также на спутнике были испытаны образцы новых приборов, которые можно применять на различных аппаратах. Среди них: высокочувствительные датчики системы ориентации, контурные тепловые трубы и компактный навигационный приемник для определения параметров орбиты малого спутника с помощью систем ГЛОНАСС и GPS.
"Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева - ведущее предприятие "Роскосмоса" по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.
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