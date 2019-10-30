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РИА Новости
Культура

Потомок Пушкина прокомментировал продажу квартиры поэта в Петербурге

13:20 30.10.2019
1999
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРепродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Праправнук Александра Пушкина усомнился в том, что поэт действительно жил в квартире, выставленной на продажу в Санкт-Петербурге, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Это очень странно и даже неприятно. Я 20 лет езжу в Россию, мне показывали все места, связанные с Пушкиным, но это никогда", — прокомментировал Александр Пушкин.

Праправнук российского поэта отметил, что если удастся установить историческую ценность жилого помещения, то продавать его не стоит.
"Все места, где Александр Сергеевич жил, стали музеями. Я не понимаю, почему тогда этот дом хотят продать? И кому?" — добавил он.
Ранее стало известно, что на продажу выставили квартиру, в которой поэт жил в 1830-х годах и работал над "Пиковой дамой" и "Капитанской дочкой".
Трехкомнатное жилье, которое находится в доме 32 на набережной Кутузова, оценили в 55 миллионов рублей.
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