Потомок Пушкина прокомментировал продажу квартиры поэта в Петербурге

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Праправнук Александра Пушкина усомнился в том, что поэт действительно жил в квартире, выставленной на продажу в Санкт-Петербурге, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
"Это очень странно и даже неприятно. Я 20 лет езжу в Россию, мне показывали все места, связанные с Пушкиным, но это никогда", — прокомментировал Александр Пушкин.
Праправнук российского поэта отметил, что если удастся установить историческую ценность жилого помещения, то продавать его не стоит.
"Все места, где Александр Сергеевич жил, стали музеями. Я не понимаю, почему тогда этот дом хотят продать? И кому?" — добавил он.
Ранее стало известно, что на продажу выставили квартиру, в которой поэт жил в 1830-х годах и работал над "Пиковой дамой" и "Капитанской дочкой".
Трехкомнатное жилье, которое находится в доме 32 на набережной Кутузова, оценили в 55 миллионов рублей.