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РИА Новости

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

12:29 30.10.2019 (обновлено: 13:05 30.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.
Проработать этот вопрос Владимир Путин поручил правительству в начале недели.
Как заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, партия фактически проделала эту работу за кабмин.

"Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления. Когда негативное отношение к "тяжелым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "легкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости", — цитирует Миронова пресс-служба СР.

Согласно тексту законопроекта, за пропаганду и рекламу наркотиков можно будет лишиться свободы на срок до пяти лет, если это делается через СМИ и интернет — на срок до семи лет.
Авторы документа подчеркнули, что сейчас за такие нарушения предусмотрена только административная ответственность.
В здании Государственной Думы РФ
28 октября, 20:04РИА Новости
В Госдуме уточнили, какое наказание нужно ввести за пропаганду наркотиков
46500011
Обсудить 7
Госдума РФОбщество
Популярные комментарии
Водка - тоже наркотик.
30 октября, 12:58
sizif8
910002
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