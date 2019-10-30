Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

"Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления. Когда негативное отношение к "тяжелым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "легкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости", — цитирует Миронова пресс-служба СР.

Согласно тексту законопроекта, за пропаганду и рекламу наркотиков можно будет лишиться свободы на срок до пяти лет, если это делается через СМИ и интернет — на срок до семи лет.