Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.
Проработать этот вопрос Владимир Путин поручил правительству в начале недели.
Как заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, партия фактически проделала эту работу за кабмин.
"Нас давно тревожит очень опасная тенденция так называемого мягкого потребления. Когда негативное отношение к "тяжелым" наркотическим средствам сочетается с лояльностью к веществам, которые рекламируются как "легкие", неопасные, не приводящие якобы к зависимости", — цитирует Миронова пресс-служба СР.
Согласно тексту законопроекта, за пропаганду и рекламу наркотиков можно будет лишиться свободы на срок до пяти лет, если это делается через СМИ и интернет — на срок до семи лет.
Авторы документа подчеркнули, что сейчас за такие нарушения предусмотрена только административная ответственность.