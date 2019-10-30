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РИА Новости

По выборам в Петербурге сделают серьезные выводы, заявила Памфилова

12:28 30.10.2019 (обновлено: 15:46 30.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Серьезные выводы о ситуации с муниципальными выборами в Санкт-Петербурге будут сделаны в декабре, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее Памфилова заявляла, что по итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, которые прошли в единый день голосования 8 сентября, требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
25 сентября, 13:38РИА Новости
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"Повторяю, мы сегодня не заканчиваем эту работу. Ещё раз скажу: не потому, что мы не готовы к каким-то решительным действиям, решительные действия должны быть умными. Они должны приводить к результату, а не к пиару и пустому сотрясению воздуха", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
По ее словам, ЦИК видит, что еще очень многое надо сделать и Центризбиркому и избирательной комиссии города, чтобы исправить ситуацию.
"Поэтому мы предлагаем, по крайней мере до конца этого года, до середины декабря. Вот тогда действительно уже сделать какие-то серьезные выводы и предложить систему действий, которая позволила бы нам кардинальным образом оздоровить всю систему избирательных комиссий города снизу доверху, чтобы к следующим выборам, и тем более к выборам 2021 года не провалиться", - добавила Памфилова.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
23 сентября, 22:12РИА Новости
Памфилова рассказала о вмешательстве ЦИК в выборы в Петербурге
Как следует из проекта постановления ЦИК, которое будет рассмотрено на заседании в среду, Санкт-Петербургской избирательной комиссии ЦИК будет поручено в срок не позднее 10 декабря совместно с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Александром Шишловым и членом Совета по общественной организации "Наблюдатели Петербурга" Марией Чебыкиной рассмотреть представленную ими в ЦИК информацию на предмет установления фактов нарушения закона со стороны избиркомов, принять меры и доложить в Центризбирком.
"Поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии принять все необходимые меры для формирования дополнительных территориальных избирательных комиссий", - говорится в проекте постановления ЦИК.
Избиркому города, кроме того, планируют поручить провести работу с представительными органами внутригородских муниципальных образований города, чтобы они обратились в Санкт-петербургский избирком с просьбой возложить полномочия ряда избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) на соответствующие территориальные избирательные комиссии (ТИК).
Как следует из проекта постановления, информацию, представленную Санкт-Петербургской избирательной комиссией после анализа деятельности ИКМО и ТИК, рассмотрят на заседании ЦИК 18 декабря при участии Шилова и Чебыкиной.
Памфилова ранее также заявляла, что кампания по выборам муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге в этом году потребовала от ЦИК вмешательства на всех этапах.
Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров
25 сентября, 16:19РИА Новости
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Элла ПамфиловаСанкт-ПетербургПолитика
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