Аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Люди, живущие в сирийской деревне Бариша на северо-западе страны, знали главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ)* Абу Бакра аль-Багдади как торговца тканями, сообщает турецкая газета Люди, живущие в сирийской деревне Бариша на северо-западе страны, знали главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ)* Абу Бакра аль-Багдади как торговца тканями, сообщает турецкая газета Daily Sabah

Как сообщили изданию местные жители, лидер террористической организации жил в большом доме, окруженном бетонными стенами, в 500 метрах от деревни Бариша.

"Там был большой дом, и человек, который там жил, был известен как торговец тканями по имени Абу Мухаммед Халяби (Abu Muhammad Halabi)", - заявил изданию один из местных жителей Абу Ахмед Бариша (Abu Ahmed Barisha). По его словам, соседи аль-Багдади считали его семью мигрантами.

По словам местного жителя, американские военнослужащие прибыли в деревню днем 27 октября. Крупномасштабная операция по ликвидации главаря ИГ* продолжалась около четырех часов, и в результате многие дома в деревне были повреждены, отметил собеседник издания. Как подчеркивает газета, дом, в котором жил с семьей аль-Багдади, был разрушен беспилотником.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".