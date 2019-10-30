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РИА Новости

В Москве начали выдавать препарат "Клобазам" для детей с эпилепсией

12:17 30.10.2019 (обновлено: 18:31 30.10.2019)
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© АГН "Москва" / Игорь ИванкоБесплатная выдача лекарства от эпилепсии "Урбанил" (клобазан, аналог "Фризиума") в Москве
Бесплатная выдача лекарства от эпилепсии Урбанил (клобазан, аналог Фризиума) в Москве
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Москве начали бесплатно выдавать жизненно важный препарат от эпилепсии "Клобазам" (международное непатентованное название "Фризиум"), сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что родителей, чьи дети нуждаются в этом лекарстве, об этом проинформирует дирекция по координации деятельности медицинских организаций.
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21 октября, 08:00РИА Новости
Как дети с эпилепсией ждут незарегистрированных лекарств
Препарат будут выдавать бесплатно из расчета на три месяца приема в аптеках Центра лекарственного обеспечения.
Как уточнили в Минздраве, торговые наименования "Клобазама" могут различаться.
"И "Фризиум", и ввезенный "Урбанил" — это торговые названия препаратов с одним и тем же действующим веществом клобазам", — говорится в комментарии министерства.
© РИА НовостиЕлена Боголюбова одной из первых в Москве получила жизненно важный препарат "Клобазам"
Елена Боголюбова одной из первых в Москве получила жизненно важный препарат Клобазам
© РИА Новости
Елена Боголюбова одной из первых в Москве получила жизненно важный препарат "Клобазам"
В августе СМИ сообщили о задержании в Москве женщины, которая за границей заказала "Фризиум" для своего ребенка. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили в Кремле.
В Федеральной таможенной службе сообщили, что открыто уголовное дело, женщина проходит по нему как свидетель.
Позднее прокуратура отменила возбуждение дела.
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Минздрав подготовит памятку по получению незарегистрированных препаратов
Премьер Дмитрий Медведев 5 сентября поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Он пояснил, что некоторые формы препаратов создаются только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.
Также глава правительства поставил задачу наладить выпуск нужных препаратов в России до 2023 года.
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Минздрав сообщил о возможности регистрации российского аналога "Фризиума"
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевВероника СкворцоваМоскваРоссияОбщество
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