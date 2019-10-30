В Москве начали выдавать препарат "Клобазам" для детей с эпилепсией

Бесплатная выдача лекарства от эпилепсии "Урбанил" (клобазан, аналог "Фризиума") в Москве

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Москве начали бесплатно выдавать жизненно важный препарат от эпилепсии "Клобазам" (международное непатентованное название "Фризиум"), сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что родителей, чьи дети нуждаются в этом лекарстве, об этом проинформирует дирекция по координации деятельности медицинских организаций.

Препарат будут выдавать бесплатно из расчета на три месяца приема в аптеках Центра лекарственного обеспечения.

Как уточнили в Минздраве, торговые наименования "Клобазама" могут различаться.

"И "Фризиум", и ввезенный "Урбанил" — это торговые названия препаратов с одним и тем же действующим веществом клобазам", — говорится в комментарии министерства.

© РИА Новости Елена Боголюбова одной из первых в Москве получила жизненно важный препарат "Клобазам" © РИА Новости Елена Боголюбова одной из первых в Москве получила жизненно важный препарат "Клобазам"

В августе СМИ сообщили о задержании в Москве женщины, которая за границей заказала "Фризиум" для своего ребенка. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили в Кремле.

В Федеральной таможенной службе сообщили, что открыто уголовное дело, женщина проходит по нему как свидетель.

Позднее прокуратура отменила возбуждение дела.

Премьер Дмитрий Медведев 5 сентября поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

Он пояснил, что некоторые формы препаратов создаются только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.