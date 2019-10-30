В Москве начали выдавать препарат "Клобазам" для детей с эпилепсией

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Москве начали бесплатно выдавать жизненно важный препарат от эпилепсии "Клобазам" (международное непатентованное название "Фризиум"), сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что родителей, чьи дети нуждаются в этом лекарстве, об этом проинформирует дирекция по координации деятельности медицинских организаций.
21 октября, 08:00РИА НовостиКак дети с эпилепсией ждут незарегистрированных лекарств
Препарат будут выдавать бесплатно из расчета на три месяца приема в аптеках Центра лекарственного обеспечения.
Как уточнили в Минздраве, торговые наименования "Клобазама" могут различаться.
"И "Фризиум", и ввезенный "Урбанил" — это торговые названия препаратов с одним и тем же действующим веществом клобазам", — говорится в комментарии министерства.
Елена Боголюбова одной из первых в Москве получила жизненно важный препарат "Клобазам"
В августе СМИ сообщили о задержании в Москве женщины, которая за границей заказала "Фризиум" для своего ребенка. Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили в Кремле.
В Федеральной таможенной службе сообщили, что открыто уголовное дело, женщина проходит по нему как свидетель.
Позднее прокуратура отменила возбуждение дела.
Премьер Дмитрий Медведев 5 сентября поручил выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Он пояснил, что некоторые формы препаратов создаются только за рубежом, а производители не регистрируют их в России.
Также глава правительства поставил задачу наладить выпуск нужных препаратов в России до 2023 года.