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РИА Новости

Матвиенко отметила роль соотечественниц в формировании мировой повестки дня

12:07 30.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Наши соотечественницы выступают основой той мощной "мягкой" силы, благодаря которой сохраняется преемственность поколений, продвигается российская повестка за рубежом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Не случайно говорят, что у Родины женское лицо. И в этом смысле именно наши соотечественницы выступают основой той мощной "мягкой" силой, благодаря которой сохраняется преемственность поколений, а русская речь гордо звучит по всему миру", - сказала спикер на конференции зарубежных российских соотечественников "Соотечественницы и преемственность поколений" в среду.
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По ее словам, женщины не просто составляют большинство в российской диаспоре за рубежом. Они зачастую являются её ядром, настоящей объединяющей силой русскоязычных общин.
"Достаточно сказать, что около 70% координационных советов в странах проживания наших соотечественников возглавляются именно женщинами", - добавила она.
"Мы очень благодарны вам за эту работу. Вы являетесь настоящими проводниками российских духовных и культурных ценностей. Это очень благородная, но одновременно непростая миссия. Особенно в наши дни, когда, называя вещи своими именами, во многих странах, прежде всего западных, происходит настоящая демонизация России, разжигается русофобская истерия", - сказала парламентарий.
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Матвиенко выразила уверенность, что в этих условиях есть только один верный путь – необходимо как можно больше рассказывать правду: правду о нашей стране, правду о нашей истории, правду о наших людях.
"Как говорил Александр Исаевич Солженицын, "одно слово правды весь мир перетянет", - напомнила она.
И, конечно, в год 75-летия Победы необходимо давать отпор любым попыткам переписать историю, подчеркнула сенатор. Матвиенко также отметила, что Россия всегда открыта к диалогу с партнёрами по всему миру, в том числе и по вопросам женской повестки.
"Такое взаимодействие мы готовы развивать с самым широким кругом государств, независимо от политических разногласий", - заключила она.
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