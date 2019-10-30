Матвиенко отметила роль соотечественниц в формировании мировой повестки дня

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Наши соотечественницы выступают основой той мощной "мягкой" силы, благодаря которой сохраняется преемственность поколений, продвигается российская повестка за рубежом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не случайно говорят, что у Родины женское лицо. И в этом смысле именно наши соотечественницы выступают основой той мощной "мягкой" силой, благодаря которой сохраняется преемственность поколений, а русская речь гордо звучит по всему миру", - сказала спикер на конференции зарубежных российских соотечественников "Соотечественницы и преемственность поколений" в среду.

По ее словам, женщины не просто составляют большинство в российской диаспоре за рубежом. Они зачастую являются её ядром, настоящей объединяющей силой русскоязычных общин.

"Достаточно сказать, что около 70% координационных советов в странах проживания наших соотечественников возглавляются именно женщинами", - добавила она.

"Мы очень благодарны вам за эту работу. Вы являетесь настоящими проводниками российских духовных и культурных ценностей. Это очень благородная, но одновременно непростая миссия. Особенно в наши дни, когда, называя вещи своими именами, во многих странах, прежде всего западных, происходит настоящая демонизация России, разжигается русофобская истерия", - сказала парламентарий.

Матвиенко выразила уверенность, что в этих условиях есть только один верный путь – необходимо как можно больше рассказывать правду: правду о нашей стране, правду о нашей истории, правду о наших людях.

"Как говорил Александр Исаевич Солженицын, "одно слово правды весь мир перетянет", - напомнила она.

И, конечно, в год 75-летия Победы необходимо давать отпор любым попыткам переписать историю, подчеркнула сенатор. Матвиенко также отметила, что Россия всегда открыта к диалогу с партнёрами по всему миру, в том числе и по вопросам женской повестки.