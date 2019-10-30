В Киеве у здания Рады протестуют аграрии из-за законопроекта о рынке земли

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Аграрии проводят возле здания Верховной рады Украины в Киеве акцию протеста, требуя не включать в повестку законопроект, которым с октября 2020 года открывается рынок земли в стране, сообщил телеканал Аграрии проводят возле здания Верховной рады Украины в Киеве акцию протеста, требуя не включать в повестку законопроект, которым с октября 2020 года открывается рынок земли в стране, сообщил телеканал "112. Украина"

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. Президент страны Владимир Зеленский заверил, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании. Позже Гончарук заявил, что право на ее покупку также получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии, что они более трех лет работают на Украине и платят налоги.

"Акция под стенами парламента собралась с лозунгами "нет продаже земли" и "землю людям, а не олигархам". Аграрии прибыли сюда из разных регионов, свидетельствуют таблички: Черниговская, Херсонская, Тернопольская области и другие", - сообщает телеканал.

По его данным, собравшиеся выступают против конкретной редакции закона, потому что "бизнесмены смогут создать много юридических предприятий и скупать землю". Протестующие уверяют, что они не против открытия рынка земли, но не в такой редакции, которую сейчас предлагают депутаты.

"Ситуация возле парламента сейчас спокойная. Традиционно правопорядок обеспечивают правоохранители. Пока что меры безопасности не усилены. Люди продолжают сходиться", - говорится в сообщении.