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РИА Новости

В Киеве у здания Рады протестуют аграрии из-за законопроекта о рынке земли

11:37 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Аграрии проводят возле здания Верховной рады Украины в Киеве акцию протеста, требуя не включать в повестку законопроект, которым с октября 2020 года открывается рынок земли в стране, сообщил телеканал "112. Украина".
Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с 1 октября 2020 года. Президент страны Владимир Зеленский заверил, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании. Позже Гончарук заявил, что право на ее покупку также получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии, что они более трех лет работают на Украине и платят налоги.
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"Акция под стенами парламента собралась с лозунгами "нет продаже земли" и "землю людям, а не олигархам". Аграрии прибыли сюда из разных регионов, свидетельствуют таблички: Черниговская, Херсонская, Тернопольская области и другие", - сообщает телеканал.
По его данным, собравшиеся выступают против конкретной редакции закона, потому что "бизнесмены смогут создать много юридических предприятий и скупать землю". Протестующие уверяют, что они не против открытия рынка земли, но не в такой редакции, которую сейчас предлагают депутаты.
"Ситуация возле парламента сейчас спокойная. Традиционно правопорядок обеспечивают правоохранители. Пока что меры безопасности не усилены. Люди продолжают сходиться", - говорится в сообщении.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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Алексей ГончарукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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