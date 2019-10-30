МИД прокомментировал планы Украины провести учения на границе с Крымом

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В МИД России выразили недовольство готовящимися военными учениями Украины в Херсонской области.
"Любые учения вблизи нашей территории, вблизи наших границ не могут не вызывать беспокойство. Я думаю, этими вопросами в первую очередь занимается наше Министерство обороны", — отметил замглавы ведомства Андрей Руденко.
О том, что Киев планирует маневры у границы с Крымом, стало известно накануне. Мероприятия назначены на период с 31 октября по 4 ноября и должны пройти на полигоне Ягорлык в акватории Черного моря.
Учения будут сопровождаться боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов "Бук"-М1 и С-300ПТ. Кроме того, заявлены испытания ракет к различным модификациям С-300 (ПТ, ПС и В1) и ведомственные тесты ЗРК С-125-2Д1.
Вчера, 17:09РИА НовостиЖаль как пчела
На 30-31 октября также намечены приезд в страну генсека НАТО Йенса Столтенберга и заход в одесский порт четырех кораблей альянса.
29 октября, 17:05Сказано в эфире"Случайно могут и к нам залететь". Эксперт об учениях ВСУ близ КрымаВ Херсонской области у границы с Крымом с 31 октября по 4 ноября будут проведены тактические учения, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, какие риски могут возникать в связи с такими учениями.