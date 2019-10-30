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РИА Новости

МИД прокомментировал планы Украины провести учения на границе с Крымом

11:37 30.10.2019 (обновлено: 17:09 30.10.2019)
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© Фото : Ministry of Defense of UkraineУкраинский военнослужащий во время учений
Украинский военнослужащий во время учений
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Украинский военнослужащий во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В МИД России выразили недовольство готовящимися военными учениями Украины в Херсонской области.

"Любые учения вблизи нашей территории, вблизи наших границ не могут не вызывать беспокойство. Я думаю, этими вопросами в первую очередь занимается наше Министерство обороны", — отметил замглавы ведомства Андрей Руденко.

О том, что Киев планирует маневры у границы с Крымом, стало известно накануне. Мероприятия назначены на период с 31 октября по 4 ноября и должны пройти на полигоне Ягорлык в акватории Черного моря.
Учения будут сопровождаться боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов "Бук"-М1 и С-300ПТ. Кроме того, заявлены испытания ракет к различным модификациям С-300 (ПТ, ПС и В1) и ведомственные тесты ЗРК С-125-2Д1.
Жаль как пчела
Вчера, 17:09РИА Новости
Жаль как пчела
На 30-31 октября также намечены приезд в страну генсека НАТО Йенса Столтенберга и заход в одесский порт четырех кораблей альянса.
Учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины
29 октября, 17:05Сказано в эфире
"Случайно могут и к нам залететь". Эксперт об учениях ВСУ близ КрымаВ Херсонской области у границы с Крымом с 31 октября по 4 ноября будут проведены тактические учения, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, какие риски могут возникать в связи с такими учениями.
9664676558
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Андрей РуденкоВооруженные силы УкраиныМИД РФЗРК С-300КрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ведут себя как малолетние шкодники. Не армия - а толпа неразумных задир- подростков. Победить ни кого не могут, так хоть в воздух постреляют. Это так смешно выглядит. Украинские вояки нигде не добились успеха - зато шума создали на весь свет. Главное что бы Россия смотрела на эти проделки с иронией. Смех да и только.
30 октября, 12:46
для души и дела
4260001
Ух ты Столтенберг приезжает и украниские Буки будут учиться стрелять. Не страшно Столтенбергу прилетать на Цеевропу???
30 октября, 12:05
Александр Шаров
3260000
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