МИД прокомментировал планы Украины провести учения на границе с Крымом

"Случайно могут и к нам залететь". Эксперт об учениях ВСУ близ Крыма В Херсонской области у границы с Крымом с 31 октября по 4 ноября будут проведены тактические учения, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, какие риски могут возникать в связи с такими учениями.