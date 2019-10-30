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РИА Новости

Матвиенко отметила необходимость защиты прав соотечественников

11:37 30.10.2019
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Защита прав соотечественников является одним из приоритетов внешней политики России, законодатели при необходимости готовы внести свой вклад в эту работу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Безусловно, мы понимаем, что зачастую на вашем пути к успеху вдалеке от Родины вы сталкиваетесь с серьёзными трудностями, преодолеть которые в одиночку бывает непросто. Это вопросы получения образования на русском языке, признания дипломов, гражданства детей, судьба ребёнка после развода, проблема домашнего насилия", - сказала Матвиенко на конференции зарубежных российских соотечественников "Соотечественницы и преемственность поколений" в среду.
По ее словам, в последние годы к этому списку добавился и вопрос возвращения на Родину женщин и детей, оказавшихся в зонах вооружённых конфликтов.
"Также не может не тревожить планомерная политика ряда государств по ликвидации системы образования на русском языке, по введению "чёрных списков" русскоязычных гражданских активистов и деятелей культуры", - отметила спикер.
"Творятся немыслимые по меркам 21-го века вещи. Миллионы людей лишают возможности не только обучаться, но и пользоваться родным языком, что попадает под определение, ни много ни мало, геноцида на уровне культуры", - подчеркнула она.
Матвиенко отметила, что в этих условиях "защита прав соотечественников, безусловно, была, есть и будет одним из приоритетов внешней политики России". И законодатели здесь не будут оставаться в стороне, заверила сенатор.
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