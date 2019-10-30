В ОДКБ считают позицию НАТО по работе с организацией контрпродуктивной

Несмотря на то, что официального ответа от альянса по предложению ОДКБ о сотрудничестве в организации не получили, в публичных комментариях должностные лица говорят о том, что не видят необходимости в укреплении таких связей, отметил Семериков. "Единственное могу сказать - эта позиция уже сегодня понятна всем, и ясно, что она контрпродуктивна и недальновидна", - сказал он.