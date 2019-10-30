В ОДКБ считают позицию НАТО по работе с организацией контрпродуктивной

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Позиция НАТО по работе с ОДКБ контрпродуктивна и недальновидна, заявил исполняющий обязанности генерального секретаря организации Валерий Семериков журналистам.
Несмотря на то, что официального ответа от альянса по предложению ОДКБ о сотрудничестве в организации не получили, в публичных комментариях должностные лица говорят о том, что не видят необходимости в укреплении таких связей, отметил Семериков. "Единственное могу сказать - эта позиция уже сегодня понятна всем, и ясно, что она контрпродуктивна и недальновидна", - сказал он.
Ранее главы МИД стран-участниц ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) призвали министров иностранных дел государств-членов НАТО создать механизм регулярных консультаций между секретариатами двух организаций. В ОДКБ также призывали НАТО к более тесному сотрудничеству в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Позднее замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер в интервью газете "Коммерсант" заявила, что альянс не видит смысла создавать дополнительный канал взаимодействия с Россией на уровне ОДКБ.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что ОДКБ не представляет для НАТО серьезной угрозы безопасности.