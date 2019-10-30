Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T11:03Z
https://ria.ru/20191030/1560384230.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155920/12/1559201213_240:60:2923:1569_1036x0_80_0_0_81b37725d5f32671ac83828a075719b5.jpg
РИА Новости

Матвиенко предложила создать международную организацию русскоязычных женщин

11:03 30.10.2019
128
© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за создание международной организации русскоязычных женщин.
"Сложная международная обстановка, постоянные попытки давления на нашу страну, искусственно создаваемая напряженность в отношениях России и Запада вызывают острую потребность в качественно новом уровне работы с нашими диаспорами, с пророссийскими общественными силами за рубежом. Необходимо действовать на опережение, искать эффективные формы сотрудничества", - сказала Матвиенко на конференции зарубежных российских соотечественников "Соотечественницы и преемственность поколений".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
14 октября, 15:44РИА Новости
Матвиенко не поддерживает возвращение в России смертной казни
В частности, парламентарий считает, что настало время придать импульс международному движению соотечественниц. "Русские женские сообщества за рубежом могут сыграть весомую роль в наведении мостов дружбы между государствами, в укреплении доверия и взаимопонимания, защите прав и интересов соотечественников и друзей нашей страны", - уверена она.
"В связи с этим заслуживает поддержки инициатива по созданию международной организации русскоязычных женщин с ее последующей интеграцией в уже существующие женские дискуссионные площадки", - сказала сенатор.
По ее словам, открытость, инклюзивность всегда отличали российскую внешнюю политику. "Думаю, было бы правильно, чтобы двери страновых отделений этого объединения были открыты для всех, кто чувствует связь с русским миром, с нашей культурой и историей, с традиционными российскими конфессиями", - заключила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
30 сентября, 14:18РИА Новости
Матвиенко оценила законопроект об использовании геолокации для поиска людей
471036
Обсудить 7
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко отметила роль соотечественниц в формировании мировой повестки дня
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко отметила необходимость защиты прав соотечественников
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров оценил вклад соотечественниц в обеспечение преемственности поколений
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу призвал коллег из СНГ противостоять искажению общей военной истории
Константин Косачев
Косачев: вопросы поддержки соотечественников требуют серьезного внимания
Студенты на лекции. Архивное фото
Совфед подготовил проект, разрешающий подработку для иностранных студентов
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
Москалькова оценила роль женщин в сохранении российских традиций за рубежом
Сотрудник ФСБ России
ФСБ перекрыла канал поставки наркотических препаратов в Крым
Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе
Генконсул Германии на Урале намерен повысить интерес к изучению немецкого
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции
В РПЦ рассказали, что Путин в Венгрии обсудит восстановление храмов в Сирии
Самолет F-35 ВВС США на авиабазе Кадена в Японии
Власти Окинавы выразили протест из-за учений американского десанта
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Айдар Губайдулин
Суд заочно арестовал бежавшего из России участника несогласованной акции
Певец Рики Мартин, архивное фото
Певец Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Потомок Пушкина прокомментировал продажу квартиры поэта в Петербурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
Лента новостейМолния