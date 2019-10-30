Матвиенко предложила создать международную организацию русскоязычных женщин

"Сложная международная обстановка, постоянные попытки давления на нашу страну, искусственно создаваемая напряженность в отношениях России и Запада вызывают острую потребность в качественно новом уровне работы с нашими диаспорами, с пророссийскими общественными силами за рубежом. Необходимо действовать на опережение, искать эффективные формы сотрудничества", - сказала Матвиенко на конференции зарубежных российских соотечественников "Соотечественницы и преемственность поколений".

В частности, парламентарий считает, что настало время придать импульс международному движению соотечественниц. "Русские женские сообщества за рубежом могут сыграть весомую роль в наведении мостов дружбы между государствами, в укреплении доверия и взаимопонимания, защите прав и интересов соотечественников и друзей нашей страны", - уверена она.

"В связи с этим заслуживает поддержки инициатива по созданию международной организации русскоязычных женщин с ее последующей интеграцией в уже существующие женские дискуссионные площадки", - сказала сенатор.

По ее словам, открытость, инклюзивность всегда отличали российскую внешнюю политику. "Думаю, было бы правильно, чтобы двери страновых отделений этого объединения были открыты для всех, кто чувствует связь с русским миром, с нашей культурой и историей, с традиционными российскими конфессиями", - заключила Матвиенко.