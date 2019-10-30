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РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу оценил процесс реализации меморандума России и Турции по Сирии

10:28 30.10.2019 (обновлено: 11:11 30.10.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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БАКУ, 30 окт — РИА Новости. Российско-турецкий меморандум по Сирии, подписанный в Сочи Путиным и Эрдоганом, реализуется не без труда, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Но это (меморандум. — Прим. ред.), наверное, единственный способ установить мир и сохранить суверенитет Сирии", — подчеркнул глава ведомства.

Шойгу также отметил, что у России накопился огромный опыт в борьбе с международным терроризмом.

"Опыт, которым мы готовы делиться с нашими коллегами. Это касается и вопросов борьбы с международным терроризмом, и гуманитарного содействия — разминирования, медицинской помощи и многого другого", — сказал он.

Сегодня Ильхам Алиев принял глав военных ведомств государств — участников СНГ, прибывших в Баку на заседание Совета министров обороны стран Содружества.
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"Источник мира" и меморандум по Сирии

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
На прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Накануне Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии.
Здание МИД России
29 октября, 20:25Война в Сирии
В МИД прокомментировали ход выполнения меморандума России и Турции по Сирии
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Война в СирииСНГИльхам АлиевСергей ШойгуТурцияРоссияВ мире
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