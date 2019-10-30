Россия может вернуться к самообеспеченности по картофелю

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия в текущем году может вновь достигнуть показателей продовольственной безопасности по картофелю, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, пороговое значение доли отечественного картофеля в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка составляет не менее 95%. В национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития АПК отмечалось, что в прошлом году этот показатель составил 94,9%. В 2017 году он находился на уровне 95,3%, в 2016 году - 96,2%.

"В 2019 году, по предварительной оценке, мы выполним показатели по картофелю, по удельному весу. Планируется, что в текущем году в сельскохозяйственных организациях будет собрано более 7 миллионов тонн картофеля, что превышает установленные госпрограммой показатели", - сказал Хатуов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент Россия полностью обеспечивает - а часто даже превышает - показатели доктрины по таким важным позициям, как зерно, рыба, растительное масло, мясо и мясопродукты. Пока, однако, не удалось достигнуть пороговых значений по молоку.

"В последние годы ежегодный прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях составляет 2,5-3,5%. Сохранение существующей тенденции роста позволит в среднесрочной перспективе достигнуть самообеспечения России отечественным молоком", - отметил первый замминистра.