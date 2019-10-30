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РИА Новости

Разработчик рассказал, когда истечет срок службы РЛС "Воронеж"

09:52 30.10.2019 (обновлено: 10:13 30.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области. 2015 год
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Радиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области. 2015 год. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Максимальный срок службы радиолокационных станций (РЛС) высокой заводской готовности типа "Воронеж" составляет 25 лет, после чего необходимо создавать новые РЛС, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.
"Согласно руководящим документам, срок службы станции 10 лет. Но это не значит, что через 10 лет те миллиарды, которые были затрачены на их создание, уйдут в песок, и они перестанут жить. Постоянно проводится модернизация. Первой станции в Лехтуси был продлен срок службы на 5 лет. Максимальный срок службы этих станций, заложенный конструкторами, около 25 лет. Потом нужно будет создавать РЛС по новой технологии, потому что поменяются средства воздушно-космического нападения, их тактика и так далее. Мы к этому идем. Мы в каждой станции вводим новые элементы, что в перспективе позволит создать принципиально новую систему. Уже сейчас каждая станция не похожа на предыдущую", - сказал Макаров.
Военнослужащие во время боевого дежурства в приборном зале радиолокационной станции
Вчера, 08:39Новое оружие России
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения "Контейнер"
Радиолокационная станция высокой заводской готовности наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Воронеж" способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.
Читайте полный текст интервью >>
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Вчера, 08:11РИА Новости
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС "Подсолнух"
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Обсудить 41
Кирилл МакаровРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Опять миллиарды народные...((
30 октября, 11:02
Брэд Пит-Буль
810131562
Вы абсолютно правы! Могу лишь добавить, что Россия может спать спокойно на том ядерном запасе, который раз 15 может уничтожить ВСЮ ЗЕМЛЮ! И не тратить деньги на всякие излишества в угоду ВПК. И не водить дружбу со странами со странными режимами, в любой момент которые могут стать террористическими...((
30 октября, 12:16
Брэд Пит-Буль
32103013
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