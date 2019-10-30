Разработчик рассказал, когда истечет срок службы РЛС "Воронеж"

"Согласно руководящим документам, срок службы станции 10 лет. Но это не значит, что через 10 лет те миллиарды, которые были затрачены на их создание, уйдут в песок, и они перестанут жить. Постоянно проводится модернизация. Первой станции в Лехтуси был продлен срок службы на 5 лет. Максимальный срок службы этих станций, заложенный конструкторами, около 25 лет. Потом нужно будет создавать РЛС по новой технологии, потому что поменяются средства воздушно-космического нападения, их тактика и так далее. Мы к этому идем. Мы в каждой станции вводим новые элементы, что в перспективе позволит создать принципиально новую систему. Уже сейчас каждая станция не похожа на предыдущую", - сказал Макаров.