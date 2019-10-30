Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, заявил Минсельхоз

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Россия полностью обеспечивает себя основными видами продуктов питания, введение продовольственного эмбарго придало импульс развитию сельского хозяйства, которое сейчас динамично развивается, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции - в том числе, из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

"Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия. Динамично развивающийся агропромышленный комплекс позволяет обеспечивать внутренние потребности страны. Мы достигли значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам", - сообщил Минсельхоз в своем комментарии относительно достижений отечественного сельского хозяйства и эффекта от продэмбарго.

Министерство указывает, что введение ограничений придало импульс развитию российского АПК, притоку инвестиций. Эмбарго также способствовало созданию дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях. При этом за период действия контрсанкций (за 2014-2018 годы) отечественное сельхозпроизводство выросло на 14,3%, а импорт сократился на 31,2%.

"Более того, благодаря росту производства за последние годы от политики импортозамещения мы перешли на экспортно-ориентированную модель развития отрасли. В настоящее время Россия уже является значимым поставщиком продовольствия на мировых рынках, в частности, занимает первое место по экспорту пшеницы, находится в числе лидеров по поставкам растительного масла, рыбы", - напомнили в Минсельхозе.

По итогам текущего года министерство ожидает положительную динамику практически по всем ключевым направлениям производства. Валовый урожай зерна прогнозируется на уровне 120 миллионов тонн (против 113,255 миллиона тонн в 2018 году), и такой сбор зерна "позволит обеспечить не только все внутренние потребности страны, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок".