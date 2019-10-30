Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T10:18Z
https://ria.ru/20191030/1560380347.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155182/24/1551822456_0:0:2914:1639_1036x0_80_0_0_962d5671da59495aaa8fd9f457b3d728.jpg
РИА Новости

В России создают систему, способную обнаружить беспилотник из дерева

09:19 30.10.2019 (обновлено: 10:18 30.10.2019)
2710
© РоспатентБеспилотник
Беспилотник
© Роспатент
Беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Радиолокационную станцию, способную обнаруживать беспилотники из пластика и дерева, создают в России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.
"Мы работаем над определенной станцией для обнаружения низколетящих целей, в числе которых дроны, способные нести угрозу", - сказал Макаров.
По его словам, такая станция сможет обнаруживать даже беспилотники, сделанные из дерева или пластика.
"Мы никогда не специализировались на создании РЛС обнаружения аэродинамических целей по каким-либо сигналам, этим занимается радиотехническая разведка. Мы занимаемся радиолокационной разведкой. Любой материал имеет эффективную поверхность рассеивания, пусть он деревянный, пусть пластиковый. То, что мы делаем, позволит обнаруживать, в том числе, и такие беспилотники", - пояснил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
29 октября, 23:04РИА Новости
В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд
6340015
Обсудить 2
РоссияБезопасность
Рекомендуем
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Осмотр багажа с помощью монитора багажного сканера в аэропорту
В России создают комплекс, позволяющий скрытно проверять людей в аэропортах
Адмирал Николай Евменов
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Военнослужащие во время боевого дежурства в приборном зале радиолокационной станции
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения "Контейнер"
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
Разработчик рассказал, когда истечет срок службы РЛС "Воронеж"
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ
Российское радиолокационное поле способно обнаружить любую МБР
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие
Экран РЛС
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС "Подсолнух"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Генеральный директор НПК Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилл Макаров
Кирилл Макаров: обнаружим любую МБР, и агрессора настигнет ответный удар
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33На севере Москвы загорелось здание
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
Лента новостейМолния