В России создают систему, способную обнаружить беспилотник из дерева

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Радиолокационную станцию, способную обнаруживать беспилотники из пластика и дерева, создают в России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.

"Мы работаем над определенной станцией для обнаружения низколетящих целей, в числе которых дроны, способные нести угрозу", - сказал Макаров.

По его словам, такая станция сможет обнаруживать даже беспилотники, сделанные из дерева или пластика.