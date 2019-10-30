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РИА Новости
РИА Наука

Сигнал ГЛОНАСС сертифицируют и дадут гарантию на точность

09:10 30.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМакет геостационарного космического аппарата "Луч-5А"
Макет геостационарного космического аппарата Луч-5А
© РИА Новости / Илья Питалев
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Макет геостационарного космического аппарата "Луч-5А". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российская навигационная система ГЛОНАСС может стать первой в мире системой, которая начнет предоставлять пользователям сигнал с гарантированной точностью, рассказал, выступая на конференции "Навигация по гравитационному и магнитному полям Земли. Новые технологии", генконструктор системы ГЛОНАСС, глава Роскартографии Сергей Карутин.
Организаторами конференции стали Всероссийский НИИ физико-технических измерений (ВНИИФТРИ) и Российская академия наук.
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"Мы стремимся к тому, чтобы сертифицировать свои услуги первыми в мире. Такая работа уже проводится. Будем стремиться обеспечить гарантии качества. Ориентировочно на это нам потребуется какое-то количество лет. Мы ориентируемся к 2025 году гарантировать качество навигационных услуг", - сказал он.
Сертификация системы гарантирует потребителям точность определения координат. Это необходимо, например, для использования сигналов ГЛОНАСС в беспилотном транспорте, в качестве средства измерения, например, при кадастровых работах, использования данных ГЛОНАСС в суде. В настоящее время точность определения местоположения пользователя по сигналам ГЛОНАСС, пояснил Карутин, без использования систем повышения точности, составляет около 9 метров, что в 2-3 раза хуже, чем у зарубежных систем. Однако для потребителей достаточно такой точности, пояснил он.
На точность работы системы могут влиять различные помехи, включая искусственные (помехи от других радиоэлектронных приборов) и естественные (например, солнечная активность). В течение следующего десятилетия с использованием средств повышения качества сигнала планируется добиться точности менее 10 сантиметров.
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РИА НаукаГЛОНАСС (система навигации)Российская академия наукРоссияТехнологии
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