Российское радиолокационное поле способно обнаружить любую МБР

"Мы должны понимать, что это поле существует для обнаружения межконтинентальных ракет. Это те ракеты, которые есть и у нас, и у наших партнеров в шахтных установках или на подводных лодках. На сегодня такое поле создано, и оно замкнуто, но задача была поставлена верховным главнокомандующим создать двухдиапазонное поле - метровое и дециметровое. На сегодняшний день есть участки метрового поля, есть – дециметрового. А сейчас для того, чтобы осуществить полное перекрытие мы создаем свою станцию в Мурманске, а РТИ имени Минца завершает создание станции в Воркуте", - сказал Макаров.