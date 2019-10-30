Российское радиолокационное поле способно обнаружить любую МБР

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сплошное радиолокационное поле российской системы предупреждения о ракетном нападении способно обнаружить любую межконтинентальную баллистическую ракету, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.
"Мы должны понимать, что это поле существует для обнаружения межконтинентальных ракет. Это те ракеты, которые есть и у нас, и у наших партнеров в шахтных установках или на подводных лодках. На сегодня такое поле создано, и оно замкнуто, но задача была поставлена верховным главнокомандующим создать двухдиапазонное поле - метровое и дециметровое. На сегодняшний день есть участки метрового поля, есть – дециметрового. А сейчас для того, чтобы осуществить полное перекрытие мы создаем свою станцию в Мурманске, а РТИ имени Минца завершает создание станции в Воркуте", - сказал Макаров.
По его словам, уже сегодня ВКС РФ могут обнаружить любую межконтинентальную ракету.
"Существующее ныне радиолокационное поле, это должны знать все наши партнеры, обнаружит любую межконтинентальную баллистическую ракету, и агрессора настигнет ответный удар", - подчеркнул гендиректор НИИДАР.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что радиолокационными станциями, расположенными на территории Российской Федерации, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях.