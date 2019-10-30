Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T10:18Z
https://ria.ru/20191030/1560380025.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151609/19/1516091958_0:96:3299:1952_1036x0_80_0_0_6ae0a1a7fcbd1b8951684eea277a6e85.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

Российское радиолокационное поле способно обнаружить любую МБР

09:09 30.10.2019 (обновлено: 10:18 30.10.2019)
1204
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВо время боевого дежурства на радиолокационной станции "Воронеж-ДМ"
Во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Во время боевого дежурства на радиолокационной станции "Воронеж-ДМ". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сплошное радиолокационное поле российской системы предупреждения о ракетном нападении способно обнаружить любую межконтинентальную баллистическую ракету, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
9 мая, 13:32РИА Новости
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
"Мы должны понимать, что это поле существует для обнаружения межконтинентальных ракет. Это те ракеты, которые есть и у нас, и у наших партнеров в шахтных установках или на подводных лодках. На сегодня такое поле создано, и оно замкнуто, но задача была поставлена верховным главнокомандующим создать двухдиапазонное поле - метровое и дециметровое. На сегодняшний день есть участки метрового поля, есть – дециметрового. А сейчас для того, чтобы осуществить полное перекрытие мы создаем свою станцию в Мурманске, а РТИ имени Минца завершает создание станции в Воркуте", - сказал Макаров.
По его словам, уже сегодня ВКС РФ могут обнаружить любую межконтинентальную ракету.
"Существующее ныне радиолокационное поле, это должны знать все наши партнеры, обнаружит любую межконтинентальную баллистическую ракету, и агрессора настигнет ответный удар", - подчеркнул гендиректор НИИДАР.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что радиолокационными станциями, расположенными на территории Российской Федерации, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях.
Читайте полный текст интервью >>
6301021
Обсудить 1
Новое оружие РоссииКирилл МакаровРоссияБезопасность
Рекомендуем
Беспилотник
В России создают систему, способную обнаружить беспилотник из дерева
Командный пункт многофункциональной радиолокационной станции
Первую РЛС нового поколения "Контейнер" передадут военным до конца года
Адмирал Николай Евменов
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Осмотр багажа с помощью монитора багажного сканера в аэропорту
В России создают комплекс, позволяющий скрытно проверять людей в аэропортах
Военнослужащие во время боевого дежурства в приборном зале радиолокационной станции
В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения "Контейнер"
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
Разработчик рассказал, когда истечет срок службы РЛС "Воронеж"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Экран РЛС
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС "Подсолнух"
Автомобили на парковке в Москве
Названы регионы с самыми качественными дорогами
Экран РЛС
Комплекс распознавания космических объектов "Крона" проходит модернизацию
Видео пуска баллистической ракеты Булава
Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Генеральный директор НПК Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилл Макаров
Кирилл Макаров: обнаружим любую МБР, и агрессора настигнет ответный удар
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат
"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33На севере Москвы загорелось здание
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
Лента новостейМолния