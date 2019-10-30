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РИА Новости

Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

08:58 30.10.2019 (обновлено: 12:31 30.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАдмирал Николай Евменов
Адмирал Николай Евменов
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
Он отметил, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге сейчас серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, не имеющие аналогов в мире.

"Они выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью. Они поэтапно поступают на флот, проходят испытания", — сказал адмирал.

Кроме того, добавил он, на прибалтийском заводе "Янтарь" строятся большие десантные корабли проекта 11711, идут испытания БДК "Петр Моргунов", заложены еще два корабля такого же типа "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".
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Николай ЕвменовСредне-Невский судостроительный заводКрасная звездаСанкт-ПетербургБезопасность
Популярные комментарии
Еще один экземпляр в коллекцию гос.капитализма- миллитаризма,военные игрушки в цене у небожителей.Чья коллекция разнообразнее и с кучей наворотов,гос.мужи расслабляются и умиляются.
30 октября, 09:11
nnatasha.alimova
4000024
Вот сядем все в эти лодочки и уплывём от вас. Не понимаете... и не поймете никогда. А мы уплывём.
30 октября, 09:19
ooops-63
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