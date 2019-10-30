Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

Он отметил, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге сейчас серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, не имеющие аналогов в мире.

"Они выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью. Они поэтапно поступают на флот, проходят испытания", — сказал адмирал.

Кроме того, добавил он, на прибалтийском заводе "Янтарь" строятся большие десантные корабли проекта 11711, идут испытания БДК "Петр Моргунов", заложены еще два корабля такого же типа "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".