Комплекс распознавания космических объектов "Крона" проходит модернизацию

"Контролем космического пространства занимается не только "Крона", а все РЛС высокой заводской готовности - что станции нашей разработки, что РЛС разработки РТИ имени Минца. Но "Крона" - это более детальный мониторинг космического пространства. Она находится на боевом дежурстве, проводится ее модернизация, она постоянно контролирует космическое пространство и при помощи нее ведется каталог космических объектов", - сказал Макаров.