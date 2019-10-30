МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Радиооптический комплекс распознавания космических объектов "Крона" проходит модернизацию, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.
"Контролем космического пространства занимается не только "Крона", а все РЛС высокой заводской готовности - что станции нашей разработки, что РЛС разработки РТИ имени Минца. Но "Крона" - это более детальный мониторинг космического пространства. Она находится на боевом дежурстве, проводится ее модернизация, она постоянно контролирует космическое пространство и при помощи нее ведется каталог космических объектов", - сказал Макаров.
Согласно данным военного ведомства, комплекс "Крона" входит в состав системы контроля космического пространства и обеспечивает автономное обнаружение и определение траекторных параметров низкоорбитальных космических объектов, каталогизацию их характеристик, распознавание новых искусственных спутников Земли.