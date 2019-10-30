В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения "Контейнер"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В России планируется развернуть четыре загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) нового поколения "Контейнер", способные обнаруживать гиперзвуковые ракеты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эту станцию, Кирилл Макаров.

"Новая РЛС "Контейнер" предназначена для обнаружения всех типов аэродинамических целей. К ним относятся самолеты боевой, стратегической авиации, крылатые ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты и так далее. Станция использует явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы", - сказал Макаров.

Отвечая на вопрос, сколько всего планируется таких станций, он сообщил, что четыре. "Первая на западе, вторая на востоке. Кроме того, планируется создание станций для северо-западного и южного направлений", - пояснил гендиректор НИИДАР.

Он также отметил, что у этой РЛС есть так называемая мертвая зона. "Она составляет 900 километров, поэтому было принято решение о расположении станции в глубине страны, это позволяет находиться станции в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств", - сказал Макаров.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер" способна распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии около 3 тысяч километров и сопровождать одновременно 5 тысяч воздушных объектов. Первая станция в декабре прошлого года в рамках госиспытаний заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии.