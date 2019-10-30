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РИА Новости
Новое оружие России

В России планируют развернуть четыре РЛС нового поколения "Контейнер"

08:39 30.10.2019 (обновлено: 10:14 30.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время боевого дежурства в приборном зале радиолокационной станции
Военнослужащие во время боевого дежурства в приборном зале радиолокационной станции
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие во время боевого дежурства в приборном зале радиолокационной станции. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В России планируется развернуть четыре загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) нового поколения "Контейнер", способные обнаруживать гиперзвуковые ракеты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эту станцию, Кирилл Макаров.
"Новая РЛС "Контейнер" предназначена для обнаружения всех типов аэродинамических целей. К ним относятся самолеты боевой, стратегической авиации, крылатые ракеты, гиперзвуковые летательные аппараты и так далее. Станция использует явление отражения радиоволн декаметрового диапазона от ионосферы", - сказал Макаров.
Отвечая на вопрос, сколько всего планируется таких станций, он сообщил, что четыре. "Первая на западе, вторая на востоке. Кроме того, планируется создание станций для северо-западного и южного направлений", - пояснил гендиректор НИИДАР.
Он также отметил, что у этой РЛС есть так называемая мертвая зона. "Она составляет 900 километров, поэтому было принято решение о расположении станции в глубине страны, это позволяет находиться станции в безопасности и контролировать воздушное пространство сопредельных государств", - сказал Макаров.
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер" способна распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии около 3 тысяч километров и сопровождать одновременно 5 тысяч воздушных объектов. Первая станция в декабре прошлого года в рамках госиспытаний заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии.
По информации военного ведомства, станция "обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе". По информации военного ведомства, РЛС усилит систему предупреждения и разведки о воздушно-космическом нападении.
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Новое оружие РоссииКирилл МакаровМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
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