Первую РЛС нового поколения "Контейнер" передадут военным до конца года

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Первая загоризонтная радиолокационная станция нового поколения "Контейнер" будет передана Вооруженным силам до конца года, сейчас она проходит госиспытания, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эту станцию, Кирилл Макаров.

"Сейчас, учитывая тот задел, мы создаем семейство загоризонтных РЛС типа "Контейнер". Первая станция прошла предварительные испытания и находится на государственных испытаниях, мы надеемся, что до конца 2019 года первый "Контейнер" будет передан Вооруженным силам", - сказал Макаров.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер" способна распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии около 3 тысяч километров и сопровождать одновременно 5 тысяч воздушных объектов. Первая станция в декабре прошлого года в рамках госиспытаний заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии.