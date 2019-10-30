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РИА Новости
Новое оружие России

Первую РЛС нового поколения "Контейнер" передадут военным до конца года

08:17 30.10.2019 (обновлено: 10:16 30.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКомандный пункт многофункциональной радиолокационной станции
Командный пункт многофункциональной радиолокационной станции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Командный пункт многофункциональной радиолокационной станции. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Первая загоризонтная радиолокационная станция нового поколения "Контейнер" будет передана Вооруженным силам до конца года, сейчас она проходит госиспытания, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эту станцию, Кирилл Макаров.
"Сейчас, учитывая тот задел, мы создаем семейство загоризонтных РЛС типа "Контейнер". Первая станция прошла предварительные испытания и находится на государственных испытаниях, мы надеемся, что до конца 2019 года первый "Контейнер" будет передан Вооруженным силам", - сказал Макаров.
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Как сообщали ранее в Минобороны РФ, радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер" способна распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии около 3 тысяч километров и сопровождать одновременно 5 тысяч воздушных объектов. Первая станция в декабре прошлого года в рамках госиспытаний заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии.
По информации военного ведомства, станция "обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе". По информации военного ведомства, РЛС усилит систему предупреждения и разведки о воздушно-космическом нападении.
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4 октября, 00:10Новое оружие России
Россия построит новые РЛС предупреждения о ракетном нападении в Арктике
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Новое оружие РоссииКирилл МакаровМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
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