ГЛОНАСС не будут модернизировать для полетов к Луне

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Систему ГЛОНАСС не станут модернизировать для обеспечения навигационным сигналом миссий на Луну, поскольку в этом нет большой необходимости, рассказал, выступая на конференции "Навигация по гравитационному и магнитному полям Земли. Новые технологии", генконструктор системы ГЛОНАСС, глава Роскартографии Сергей Карутин.

Организаторами конференции стал Всероссийский НИИ физико-технических измерений (ВНИИФТРИ) и Российская академия наук.

"Был один из проектов, когда предполагалось поставить передатчики на навигационные аппараты ГЛОНАСС и излучать (навигационный сигнал - ред.) в направлении дальнего космоса. Несколько аспектов, которые остановили нас от решения этой задачи. Первое: в ближайшие 30 лет на Луну полетит небольшое количество потребителей. Экономически не совсем целесообразно решать эту задачу. Вторая особенность заключается в том, что нам точности метровые нужны только при прилунении, а при межпланетных перелетах достаточно астродатчиков (навигация по звездам - ред.), то есть искусственное навигационное поле не требуется, потому что естественные источники обеспечивают все потребности потребителей", - рассказал Карутин.

В 2016 году госкорпорация "Роскосмос" заказала работы по исследованию возможности применения российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС под землей, под водой и на Луне.

Как сообщалось в СМИ, для обеспечения навигационным сигналом ракетно-космической техники в дальнем космосе предлагалось установить на спутники системы ГЛОНАСС дополнительную направленную от Земли антенну и повысить мощность передатчиков.