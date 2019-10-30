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РИА Новости

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС "Подсолнух"

08:11 30.10.2019 (обновлено: 12:16 30.10.2019)
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© Depositphotos / vchalup2Экран РЛС
Экран РЛС
© Depositphotos / vchalup2
Экран РЛС. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россия развернула загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.
Ранее сообщалось, что подобные РЛС введены в эксплуатацию на Каспийской флотилии.
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
"Подсолнух-Э" контролирует надводную и воздушную обстановку в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой обороны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств.
Читайте полный текст интервью >>
Радиолокационная станция Воронеж
4 октября, 00:10Новое оружие России
Россия построит новые РЛС предупреждения о ракетном нападении в Арктике
891100655105592
Дальний ВостокРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Отлично:))) И название как всегда по нашему, по классификации НАТО это наверное какой-нибудь «зоркий дьявольский глаз», а по нашему - Подсолнух:))) Браво как всегда:)))
30 октября, 08:28
Александр Русский
135140020151
Хорошие новости!!Ласковое название!!))
30 октября, 08:34
АСАндрей Сидоров
1012012832
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