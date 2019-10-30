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РИА Новости

Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье

08:07 30.10.2019 (обновлено: 08:42 30.10.2019)
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Рамиль Шамсутдинов после задержания
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Рамиль Шамсутдинов после задержания
ЧИТА, 30 окт — РИА Новости. Незадолго до трагедии в воинской части в Забайкалье между расстрелявшим людей срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Рядовой отказывался выполнить задание ротного, что-то вроде мытья полов. Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, раскаяния Шамсутдинов не испытывает.
Инцидент произошел в минувшую пятницу: при смене караула солдат начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности).
Срочника задержали, читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы. В обстоятельствах разбираются СК и специальная комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.
Рамиль Шамсутдинов после задержания
28 октября, 14:31РИА Новости
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Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
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