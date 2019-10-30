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РИА Новости

Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3

06:50 30.10.2019
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель международного комитета палаты представителей США Элиот Энгел и член комитета Роберт Менендес (оба демократы) выразили озабоченность стратегией президента Дональда Трампа в сфере ядерных вооружений и призвали продлить договор СНВ-3 с Россией.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине эту идею отвергли.
"Мы хотим тесно сотрудничать по вопросу продления ДСНВ и обеспечить соблюдение строгих, поддающихся проверке ограничений в отношении ядерных сил России", - заявили законодатели в своем письме госсекретарю США Майку Помпео.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
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28 октября, 12:10РИА Новости
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