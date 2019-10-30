Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Председатель международного комитета палаты представителей США Элиот Энгел и член комитета Роберт Менендес (оба демократы) выразили озабоченность стратегией президента Дональда Трампа в сфере ядерных вооружений и призвали продлить договор СНВ-3 с Россией.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине эту идею отвергли.

"Мы хотим тесно сотрудничать по вопросу продления ДСНВ и обеспечить соблюдение строгих, поддающихся проверке ограничений в отношении ядерных сил России", - заявили законодатели в своем письме госсекретарю США Майку Помпео.