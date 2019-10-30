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РИА Новости

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с "животными"

04:11 30.10.2019 (обновлено: 06:26 30.10.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren / Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинский журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с "животными". С таким заявлением он выступил в эфире украинского "Пятого канала".
Дроздов рассказал, что раньше он защищал жителей ДНР и ЛНР, пытался их понять, но потом поменял свои взгляды.
"Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на i расставил", — сказал журналист.
По его словам, "Донбасс по гражданскому созданию — наихудший", так как якобы местные жители смотрят только российские СМИ и "хотят к России". По его словам, проживающих на этих территориях людей стоит лишить гражданства Украины.
Журналистка украинского издания "Страна.ua" Олеся Медведева, в свою очередь, заявила о намерении подать в суд на Дроздова.
"Пора отвечать за свои слова. Мы долго слушали, как политики, люди, которые себя называют журналистами и активистами, обливали помоями жителей Донбасса. Хватит", - написала Медведева на странице в Facebook.
Ранее Дроздов в прямом эфире назвал украинцев "нацией болванов".
Остап Дроздов — автор двух романов. Помимо писательской и журналистской деятельности, он читает лекции, а также участвует в круглых столах и дискуссиях.
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25 июля 2017, 21:51РИА Новости
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