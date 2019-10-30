Трутнев высказался против "плоских" авиатарифов для вахтовиков в ДФО

"Принципиально если говорить о позиции правительства, то совершенно откровенно скажу: конечно, мы заинтересованы, чтобы работу давали прежде всего местным жителям, кроме того, чтобы вы помогали тем людям, которые работают в рамках ваших проектов. Все-таки жить и работать здесь, извиняюсь, болтание между регионами за счет государства – с какой кстати? Вот поддерживать вахтовый метод у нас идеи не было. Поэтому надо посмотреть, я не знаю, как сейчас разделить потоки. Но принципиально, я считаю, что плоские тарифы не должны предоставляться для работников предприятий, летающих вахтовым методом. Если надо какое-то количество работников ввозить, возите за свой счет. Тут мы вам не товарищи", - сказал Трутнев.