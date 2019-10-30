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РИА Новости

В Минсельхозе рассказали об объемах урожая в 2019 году

03:35 30.10.2019
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© AP Photo / Hermann J. KnippertzКолосья ржи
Колосья ржи
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Колосья ржи. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Урожаи ржи, проса, риса и гречихи в России в 2019 году будут достаточными для удовлетворения внутренних потребностей страны, заявил в интервью РИА Новости первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.
"На сегодняшний день, по предварительной оценке регионов, объем полученного урожая указанных культур достаточен для удовлетворения внутренних потребностей России. Так, валовой сбор ржи в текущем году ожидается на уровне 1,4 миллиона тонн, гречихи - 0,75 миллиона тонн", - сказал Хатуов.
Он добавил, что производство проса в текущем году увеличится до 0,4 миллиона тонн, риса - до 1,1 миллиона тонн. По данным Росстата, урожай ржи в России в 2018 году составил 1,916 миллиона тонн, проса - 217 тысяч тонн, гречихи - 932 тысячи тонн, риса - 1,038 миллиона тонн.
Хатуов также сообщил, что на данный момент в России собрано 77,5 миллиона тонн пшеницы в бункерном весе. "Этого объема достаточно как для обеспечения внутренних потребностей страны, так и для реализации экспортного потенциала", - подчеркнул первый замминистра. Минсельхоз ожидает, что валовый урожай зерна в России в 2019 году может достигнуть 120 миллионов тонн, сбор пшеницы - 78 миллионов тонн.
По словам Хатуова, одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития зернового комплекса РФ до 2035 года является обеспечение контроля качества зерна. "Мы добились не только прироста объема производства зерна, но и повышения его качества", - отметил он. В урожае текущего года на данный момент почти 79,4% приходится на продовольственную пшеницу, а доля сильной и ценной пшеницы, 1-3-го классов, составляет 32,6%.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.
Сбор урожая
Вчера, 03:45РИА Новости
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Джамбулат ХатуовМинистерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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