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РИА Новости

Джонсон надеется, что доклад по Grenfell Tower утешит родственников жертв

01:35 30.10.2019
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПожар в жилом доме на западе Лондона
Пожар в жилом доме на западе Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Пожар в жилом доме на западе Лондона. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер Борис Джонсон выразил надежду, что доклад об обстоятельствах пожара в лондонском жилом доме Grenfell Tower послужит некоторым утешением для родственников жертв трагедии.
Пожар в 24-этажном социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне - не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, - произошел ночью 14 июня 2017 года. Погибли 72 человека, самой юной жертвой считается мертворожденный младенец.
В среду будет опубликован первичный доклад председателя открытого разбирательства по делу о пожаре Мартина Мур-Бика.
"Я прекрасно понимаю, что ни доклад, ни слова, ни извинения никогда не исправят понесенную утрату и пережитый кошмар. Но я надеюсь, что публикуемые сегодня выводы и обсуждения, которые мы проведем днем, принесут некоторое утешение тем, кто пережил такие страдания. Они просили правды, мы обещали им правду, и мы должны дать им эту правду", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении Джонсона.
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Он считает, что пострадавшим в результате трагедии будет особенно тяжело читать доклад.
"И тем не менее я надеюсь, что он укрепит их веру в стремление суда установить факты, связанные с пожаром, и в стремление этого правительства обнародовать эти факты, какими бы тяжелыми они ни были, и принять соответствующие меры. Это стремление абсолютно", - заверил премьер.
Полный текст доклада Мур-Бика будет опубликован в среду, однако с его содержанием уже ознакомились родственники жертв и журналисты. Так, причиной пожара в лондонском жилом доме Grenfell Tower называется короткое замыкание в большой морозильной камере в квартире на четвертом этаже здания. Причиной высокой скорости распространения огня, как и предполагалось, в докладе названа облицовка здания, сделанная из легковоспламеняющихся материалов. Мур-Бик также подверг резкой критике действия пожарной службы в ночь трагедии.
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Пожар в жилом доме в ЛондонеБорис ДжонсонЛондонВ мире
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