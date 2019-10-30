Джонсон надеется, что доклад по Grenfell Tower утешит родственников жертв

ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер Борис Джонсон выразил надежду, что доклад об обстоятельствах пожара в лондонском жилом доме Grenfell Tower послужит некоторым утешением для родственников жертв трагедии.

Пожар в 24-этажном социальном доме, расположенном в Северном Кенсингтоне - не слишком благополучном, хотя и снабженном современной инфраструктурой районе на западе британской столицы, - произошел ночью 14 июня 2017 года. Погибли 72 человека, самой юной жертвой считается мертворожденный младенец.

В среду будет опубликован первичный доклад председателя открытого разбирательства по делу о пожаре Мартина Мур-Бика.

"Я прекрасно понимаю, что ни доклад, ни слова, ни извинения никогда не исправят понесенную утрату и пережитый кошмар. Но я надеюсь, что публикуемые сегодня выводы и обсуждения, которые мы проведем днем, принесут некоторое утешение тем, кто пережил такие страдания. Они просили правды, мы обещали им правду, и мы должны дать им эту правду", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении Джонсона.

Он считает, что пострадавшим в результате трагедии будет особенно тяжело читать доклад.

"И тем не менее я надеюсь, что он укрепит их веру в стремление суда установить факты, связанные с пожаром, и в стремление этого правительства обнародовать эти факты, какими бы тяжелыми они ни были, и принять соответствующие меры. Это стремление абсолютно", - заверил премьер.