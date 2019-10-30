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РИА Новости

Суинсон хочет стать премьер-министром Британии и остановить Brexit

00:42 30.10.2019
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© AP Photo / Jonathan BradyЛидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон
Лидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон
© AP Photo / Jonathan Brady
ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Лидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон заявила, что на парламентских выборах в декабре намерена побороться за кресло премьер-министра и в случае победы остановит Brexit. Такое заявление она сделала после того, как парламент одобрил проведение выборов 12 декабря.
По словам 39-летней Суинсон, Великобритания может иметь выбор лучше, чем сейчас между действующим консервативным премьер-министром Борисом Джонсоном и лидером оппозиционных лейбористов Джереми Корбином.

"Как лидер либдемов, я выдвигаю на этих всеобщих выборах свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы построить более яркое будущее для нашей страны. Первое, что нужно сделать – это остановить Brexit, а затем двигаться вперед, преодолевая вызовы, с которыми мы столкнемся", - сказала Суинсон в эфире телеканала Sky News.

Председатель Европейского совета Дональд Туск
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"У общества есть шанс выбрать то будущее, которого оно хочет. Мы знаем, что Борис Джонсон идет на эти выборы с плохой сделкой по Brexit, которая нанесет вред нашей экономике, системе здравоохранения и будет плохой для прав трудящихся и для экологии. Мы знаем, что Джереми Корбин также идет на выборы с желанием реализовать Brexit", - раскритиковала Суинсон.
"Brexit – это плохо для нашей страны. Мы (либдемы) остановим Brexit. Это очень простой посыл, и мы знаем, что миллионы людей проголосуют за это", - добавила она.
Законопроект о досрочных выборах внес Джонсон, для которого это четвертая попытка добиться выборов. Оппозиция согласилась только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года – и Джонсон, хоть и нехотя, принял это предложение. 6 ноября парламент будет распущен и начнется избирательная кампания.
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Выход Британии из ЕвросоюзаДжо СуинсонБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
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