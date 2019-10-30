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РИА Новости

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

00:22 30.10.2019 (обновлено: 04:33 30.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкУкраинские гривны
Украинские гривны
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украинские гривны . Архивное фото
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в сентябре на один процент, до почти 83 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.
"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиардов гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", - сообщается в информационной справке министерства.
На 30 сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 82,95 миллиарда долларов.
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